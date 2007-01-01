Фотографии с производства кресла Gosch, жаккард Моррис 10

Кресло Gosch, Обивка гусиная лапка (жаккард) Моррис 10, каркас-металл, чёрный
Кресло Gosch, Обивка гусиная лапка (жаккард) Моррис 10, каркас-металл, чёрный