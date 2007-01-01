Фотографии с производства кресла Камила, пыльно-розовый велюр

Кресло Камила, велюр Bella 19, ножки чёрные
Кресло Камила, велюр Bella 19, ножки чёрные
Кресло Камила, велюр Selesta 22, ножки чёрные
Кресло Камила, велюр Selesta 22, ножки чёрные