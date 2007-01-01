Фотографии с производства стола Лидер 2, уличный из реек

Стул Хит 25 мм, каркас-золото, бежевый ромб, Стол Лидер 2, 1800х900, каркас золото, столешница ЛДСП 16 мм орех
Стул Хит 25 мм, каркас-золото, бежевый ромб, Стол Лидер 2, 1800х900, каркас золото, столешница ЛДСП 16 мм орех