Фотографии с производства стола Лидер 5, венге

Стол Лидер 5, 1300*800, цвет каркаса серебряный, цвет столешницы белый, кромка Т-образная белая
Стол Лидер 5, 1300*800, цвет каркаса серебряный, цвет столешницы белый, кромка Т-образная белая