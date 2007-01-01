Фотографии с производства подушки 01 для стула Кьявари, 5см, белая

Подушка 01 для стула Кьявари 5см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кьявари 5см, журавинка белая
Подушка на стул Кьявари 3см, экокожа молочная
Подушка на стул Кьявари 3см, экокожа молочная