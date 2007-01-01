Фотографии с производства полукресла Лилия, желто-голубой

Полукругло Лилия барное, Velutto 43, Velutto 40, цвет ножек-чёрная морилка
Полукругло Лилия барное, Velutto 43, Velutto 40, цвет ножек-чёрная морилка
Полукресло Лилия, оранжево-голубой велюр, цвет ножек-чёрная морилка
Полукресло Лилия, оранжево-голубой велюр, цвет ножек-чёрная морилка