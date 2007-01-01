Фотографии с производства полукресла Лофт

Полукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножкиПолукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножкиПолукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножкиПолукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножкиПолукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножкиПолукресло Лофт, гобелен розовый, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен розовый, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен розовый, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен розовый, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орехПолукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орех