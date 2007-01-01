Фотографии с производства полукресла Лофт, жаккард Fulda 05

Полукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венге
Полукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венге
Полукресло Лофт, гобелен зиг-заг, ножки орех
Полукресло Лофт, гобелен зиг-заг, ножки орех
Полукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножки
Полукресло Лофт, гобелен розовый, деревянные ножки
Полукресло Лофт, гобелен оранжевый, ножки светлый орех
Полукресло Лофт, гобелен оранжевый, ножки светлый орех
Полукресло Лофт, гобелен розовый, ножки светлый орех
Полукресло Лофт, гобелен розовый, ножки светлый орех
Полукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орех
Полукресло Лофт, гобелен черный, ножки светлый орех