Фотографии с производства полукресла Самбука

Полукресло Самбука, ткань Nigara turquoise\ Valenta 1, ножки органикаПолукресло Самбука, ткань Nigara turquoise\ Valenta 1, ножки органикаПолукресло Самбука, ткань Nigara turquoise\ Valenta 1, ножки органикаПолукресло Самбука, ткань Nigara turquoise\ Valenta 1, ножки органика