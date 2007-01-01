Фотографии с производства пуфа Оникс вельвет изумрудный

Пуф Оникс, велюр зеленыйПуф Оникс, велюр зеленыйПуф Оникс, велюр зеленыйСтул Kongsberg и пуф ОниксСтул Kongsberg и пуф ОниксСтул Kongsberg и пуф ОниксСтул Kongsberg и пуф ОниксСтул Kongsberg и пуф ОниксСтул Kongsberg и пуф ОниксСтул Тюльпан, без строчки, ножки старинный орехСтул Тюльпан, без строчки, ножки старинный орехСтул Тюльпан, без строчки, ножки старинный орехСтул Тюльпан, без строчки, ножки старинный орехСтул Тюльпан, без строчки, ножки старинный орех