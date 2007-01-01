Фотографии с производства пуфа Self, голубой

Пуф, на металлическом основании
Пуф, на металлическом основании
Стул Мила на металлической основе, велюр серый
Стул Мила на металлической основе, велюр серый
Стул Тюльпан велюр пыльная роза, ножки патина
Стул Тюльпан велюр пыльная роза, ножки патина
Пуф Self, велюр мокрый асфальт
Пуф Self, велюр мокрый асфальт