Фотографии с производства салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый

Салфетка серая, ткань Журавинка
Салфетка серая, ткань Журавинка
Салфетка, тёмно-синяя, ткань Журавинка
Салфетка, тёмно-синяя, ткань Журавинка