Фотографии с производства скамьи "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Скамья "Лидер 8", светло-вишневый
Скамья "Лидер 8", светло-вишневый
Скамья Лидер 8, 1200х300
Скамья Лидер 8, 1200х300