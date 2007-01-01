Фотографии с производства скамьи "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8 с мягким сиденьем, Арш синий с огнеупорной пропиткой, каркас - золото
Скамья Лидер 8 с мягким сиденьем, Арш синий с огнеупорной пропиткой, каркас - золото