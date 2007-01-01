Фотографии с производства скамьи "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Скамья "Лидер 8", светло-вишневый
Скамья "Лидер 8", светло-вишневый
Скамья Лидер 8, 1200х300
Скамья Лидер 8, 1200х300