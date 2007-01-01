Фотографии с производства скамьи Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Скамья Лидер 8, уличная из реек, 1200*300, каркас - черный, столешница - мокко
Скамья Лидер 8, уличная из реек, 1200*300, каркас - черный, столешница - мокко