Фотографии с производства скатерти Габардин, круглая

Столовый комплект персиковый: скатерти, дорожки, салфетки из габардина
Столовый комплект персиковый: скатерти, дорожки, салфетки из габардина
Столовый комплект: дорожки, скатерть, салфетки из габардина
Столовый комплект: дорожки, скатерть, салфетки из габардина