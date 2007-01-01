Фотографии с производства скатерти журавинка D300, слоновая кость, цветок

Скатерть Журавинка D 240 см, круглая, слоновая кость
Скатерть Журавинка D 240 см, круглая, слоновая кость
Скатерть Журавинка, круглая, слоновая кость
Скатерть Журавинка, круглая, слоновая кость