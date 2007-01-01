Фотографии с производства стола Бейз, раздвижной

Стол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножки