Фотографии с производства стола Гранд, белый/ ножки бук светлый орех

Стол Гранд, столешница HPL мрамор Чиполлино серый F093, ножки RAL 1015
Стол Гранд, столешница HPL мрамор Чиполлино серый F093, ножки RAL 1015