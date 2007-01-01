Фотографии с производства стола Консоль Хопкинс малая

Консоль Хопкинс, столешница-сосна 20, морилка-светлый орех, цвет каркаса-чёрный муар
Консоль Хопкинс, столешница-сосна 20, морилка-светлый орех, цвет каркаса-чёрный муар