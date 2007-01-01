Фотографии с производства стола Лейден d1200

Стол Лейден, D1200, высота-750мм, столешница-сосна, морилка старинный орех, 40 мм Черный муар
Стол Лейден, D1200, высота-750мм, столешница-сосна, морилка старинный орех, 40 мм Черный муар