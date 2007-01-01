Фотографии с производства стола Престиж, раздвижной

Стол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножки