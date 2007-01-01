Фотографии с производства столика в виде корзины Tavolino, старинный орех

Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех
Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех