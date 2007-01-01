Фотографии с производства столовой группа, стол Бейз, стулья Киви

Стол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножки