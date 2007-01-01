Фотографии с производства стула барный Mars, серый велюр

Стул барный Mars, велюр imperia espresso, цвет ножек-старинный орех
Стул барный Mars, велюр imperia espresso, цвет ножек-старинный орех
Стул полубарный Mars, Selesta 42, цвет ножек -лак
Стул полубарный Mars, Selesta 42, цвет ножек -лак
Стул барный Mars, велюр Catania silver, цвет ножек чёрный
Стул барный Mars, велюр Catania silver, цвет ножек чёрный
Стул полубарный Mars, серо-бежевый велюр, ножки старинный орех
Стул полубарный Mars, серо-бежевый велюр, ножки старинный орех
Стул барный Mars, серый
Стул барный Mars, серый