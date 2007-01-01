Фотографии с производства стула Eames V, мягкий велюр, морской голубой

Мягкие стулья Eames со съемным чехлом
Мягкие стулья Eames со съемным чехлом
Мягкий стул Eames, велюр зелёный, Диамант
Мягкий стул Eames, велюр зелёный, Диамант
Мягкий стул Eames, велюр голубой, Диамант
Мягкий стул Eames, велюр голубой, Диамант
Мягкий стул Eames, велюр красный, Диамант
Мягкий стул Eames, велюр красный, Диамант
Стул Eames с чехлом из велюра
Стул Eames с чехлом из велюра
Стулья Eames светло-оранжевый и коричневый
Стулья Eames светло-оранжевый и коричневый
Стулья Eames W черные и серые
Стулья Eames W черные и серые