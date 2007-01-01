Фотографии с производства стула Эстер

Cтул Эстер, Kiton 06, цвет ножек-венге
Cтул Эстер, Kiton 06, цвет ножек-венге
Стул Эстер, Hope 05, ножки-венге
Стул Эстер, Hope 05, ножки-венге