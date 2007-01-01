Фотографии с производства стула Гаага Диамант, серый

Стул Гаага, рогожка орехо-коричневая, ножки старинный орех
Стул Гаага, рогожка орехо-коричневая, ножки старинный орех
Стул Гаага, велюр серебряный серый, ножки белая эмаль
Стул Гаага, велюр серебряный серый, ножки белая эмаль