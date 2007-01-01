Фотографии с производства стула Кеми, бежевая рогожка, каркас бук

Стул Кеми, велюр Тюсон 1608-5, ножки венге
Стул Кеми, велюр Тюсон 1608-5, ножки венге
Стул Кеми, велюр бледно-сиреневый, ножки лак
Стул Кеми, велюр бледно-сиреневый, ножки лак