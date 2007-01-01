Фотографии с производства стула Кеми, бирюзовый велюр

Стул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органикаСтул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органикаСтул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органикаСтул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органикаСтул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органикаСтул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органикаСтул Кеми, велюр Тюсон 1608-1, ножки органика