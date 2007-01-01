Фотографии с производства стула Хит 20мм, бронза, шенилл коричневый

Хит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронзаХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронзаХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронзаХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронзаХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронзаХит 20мм, бежевая экокожа, каркас-бронза