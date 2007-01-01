Фотографии с производства стула Хит 20мм - золото, корона синяя

Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркасСтул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркасСтул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркас