Фотографии с производства стула Хит 25мм - золото, Chateau розовый

Стул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампаньСтул Хит 25мм, экокожа, каркас шампань