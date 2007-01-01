Фотографии с производства стула Киви Диамант, коричневый

Стол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножки