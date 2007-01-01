Фотографии с производства стула Киви, желтый

Стол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Бейз, столешница HPL, чёрные деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножкиСтол Престиж, столешница HPL, деревянные ножки