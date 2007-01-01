Фотографии с производства стула KON черный

Стул Kongsberg, велюр Teddy 029, ножки черные с золотомСтул Kongsberg, велюр Teddy 029, ножки черные с золотомСтул Kongsberg, велюр Teddy 029, ножки черные с золотомСтул Kongsberg, велюр Teddy 029, ножки черные с золотомСтул Kongsberg, велюр Teddy 029, ножки черные с золотомСтул Kongsberg, велюр Teddy 029, ножки черные с золотом