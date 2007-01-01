Фотографии с производства стула Kongsberg, белый, ножки в золоте

Стул Конгсберг, велюр алый, ножки лак
Стул Конгсберг, велюр алый, ножки лак
Стул Kongsberg, велюр свето- серый, ножки лак
Стул Kongsberg, велюр свето- серый, ножки лак
Стул Конгсберг, велюр морского цвета, ножки чёрные
Стул Конгсберг, велюр морского цвета, ножки чёрные