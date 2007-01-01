Фотографии с производства стула Kongsberg, бирюзовый

Стул Kongsberg, красная экокожа, цвет ножек-чёрный
Стул Kongsberg, красная экокожа, цвет ножек-чёрный
Стул Kongsberg, Ecotex 3062 Бейч, цвет ножек-чёрный
Стул Kongsberg, Ecotex 3062 Бейч, цвет ножек-чёрный