Фотографии с производства стула Kongsberg, бирюзовый, металлические ножки

Стул Kongsberg, велюр коричневый, ножки белая эмальСтул Kongsberg, велюр коричневый, ножки белая эмальСтул Kongsberg, велюр коричневый, ножки белая эмальСтул Kongsberg, велюр коричневый, ножки белая эмальСтул Kongsberg, велюр коричневый, ножки белая эмаль