Фотографии с производства стула Маллин, велюр черный

Стул Маллин, зелёный, Velutto 31, цвет ножек-лак
Стул Маллин, зелёный, Velutto 31, цвет ножек-лак
Стул Маллин, красный, Velutto 38, цвет ножек-лак
Стул Маллин, красный, Velutto 38, цвет ножек-лак