Фотографии с производства стула Маллин, велюр молочный шоколад, гобелен

Стул Маллин, Velvet lu[ 90, ножки чёрныеСтул Маллин, Velvet lu[ 90, ножки чёрныеСтул Маллин, Velvet lu[ 90, ножки чёрные