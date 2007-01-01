Фотографии с производства стула Маллин, велюр зеленый

Стул Маллин, Velutto 30, цвет ножек-лак
Стул Маллин, Velutto 30, цвет ножек-лак
Стул Маллин, Velutto 47, цвет ножек-лак
Стул Маллин, Velutto 47, цвет ножек-лак