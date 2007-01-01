Фотографии с производства стула Мальта, голубой велюр, ножки орех

Стул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орехСтул Мальта, велюр голубой, ножки старинный орех