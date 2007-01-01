Фотографии с производства стула Мальта, зеленый велюр, ножки орех

Стул Мальта, Ametist niagara turquoise, цвет ножек-RAL шоколад 8017
Стул Мальта, Ametist niagara turquoise, цвет ножек-RAL шоколад 8017