Фотографии с производства стула Mans, песочный велюр

Стул Mans, велюр Nella 40, ножки белая морилка
Стул Mans, велюр Nella 40, ножки белая морилка
Стул Mans, Teddy 009, цвет ножек-белая эмаль
Стул Mans, Teddy 009, цвет ножек-белая эмаль