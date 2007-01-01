Фотографии с производства стула Марк, велюр желтый, металлические ножки

Стул Марк, желтый велюр, металлический каркасСтул Марк, желтый велюр, металлический каркасСтул Марк, желтый велюр, металлический каркасСтул Марк, желтый велюр, металлический каркасСтул Марк, желтый велюр, металлический каркасСтул Марк, желтый велюр, металлический каркас