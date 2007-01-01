Фотографии с производства стула Мила, велюр серый, голебен

Стул Мила, велюр Bella 05, ножки лакСтул Мила, велюр Bella 05, ножки лакСтул Мила, велюр Bella 05, ножки лакСтул Мила, велюр Bella 05, ножки лакСтул Мила, велюр Bella 05, ножки лакСтул Мила, велюр Bella 05, ножки лакСтул Мила, велюр Bella 05, ножки лак