Фотографии с производства стула полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый

Стул Марс, полубарный, ткань BukleСтул Марс, полубарный, ткань BukleСтул Марс, полубарный, ткань BukleСтул Марс, полубарный, ткань BukleСтул Марс, полубарный, ткань BukleСтул Марс, полубарный, ткань Bukle