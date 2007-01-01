Фотографии с производства стула Роза, графит

Стул Роза, велюр Banny 14, ножки чёрные
Стул Роза, велюр Banny 14, ножки чёрные
Стул Роза, Teddy 028, цвет ножек-чёрный
Стул Роза, Teddy 028, цвет ножек-чёрный